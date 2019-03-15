Роналду визнаний кращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Португалець оформив хет-трик у матчі з "Атлетіко"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал победителем голосования за лучшего футболиста игровой недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Португальский форвард отметился хет-триком в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико". Бьянконери одержали победу со счетом 3:0, совершив камбэк после поражения в первой встрече - 0:2.

На звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов также претендовали форвард "Барселоны" Лионель Месси, нападающий "Ливерпуля" Садио Мане и полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Зане.

Напомним, Роналду вызван в сборную Португалии на матчи отборочного цикла Евро-2020 с Украиной и Сербией.