Роналду викликаний в збірну Португалії на матч проти України

Всього в заявку потрапили 25 футболістів

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш 15 марта огласил заявку своей команды на матчи отборочного цикла Евро-2020 с Украиной и Сербией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт португальской Федерации футбола.

Главный тренер вызвал 25 футболистов, среди которых - нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, пропустивший осенний цикл поединков.

В последний раз он выходил в футболке своей национальной команды еще на ЧМ-2018, где португальцы выступили не слишком удачно. Игрок попросил тренерский штаб не вызывать его в расположение национальной команды до конца года.

Возобновить выступления за сборную Португалии форвард решил именно в поединке против команды Андрея Шевченко.

Комментируя возвращение Криштиану в сборную, наставник заявил, что "Роналду - лучший игрок в мире, с которым команда становится сильнее".

Матч Украина - Португалия состоится в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луш" 22 марта, начало - в 21:45 по киевскому времени). Этим поединком "сине-желтые" начнут отборочный турнир к Евро-2020, и за путевку на ЧЕ кроме Португалии сразятся с Сербией, Литвой и Люксембургом.

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал 26 футболистов.