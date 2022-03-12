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Роналду побив світовий рекорд за голами

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Манчестер, Субота 12 березня 2022 23:03
Роналду побив світовий рекорд за голами Фото: Кріштіану Роналду (twitter.com/ManUtd)
Автор: Антон Федорців

Нападник англійського "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду додав зайвий штрих до портрету найкращого форварда всіх часів. Він оновив рекорд забитих м'ячів в офіційних матчах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter МЮ.

37-річний португалець оформив хет-трик у поєдинку 29-го туру АПЛ проти лондонського "Тоттенхема" (3:2). Тепер в активі Роналду 807 голів на клубному рівні та за збірну Португалії.

Зірковий нападник випередив Йозефа Біцана – уродженця Відня, який встиг зіграти за збірні Австрії та Чехословаччини, а також низку клубів обох країн. Його результативність зупинилася на позначці 805 м'ячів.

Кріштіану Роналду розпочав ігрову кар'єру в лісабонському "Спортінгу" в сезоні 2002/03. Також він забивав у складі МЮ, мадридського "Реала" та туринського "Ювентуса".

До слова, лондонський "Челсі" може збанкрутувати через санкції ще до завершення сезону 2021/22.

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