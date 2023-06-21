Роналду с победным голом покорил новый мировой рекорд

Евро-2024, квалификация, группа J, 4-й тур

Исландия – Португалия – 0:1

Гол: Роналду, 89

Удаление: Вилумссон, 81 (И, вторая желтая карточка)

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38-летний нападающий вырвал для пиренейцев трудную победу за минуту до конца основного времени. Помог португальцам стандарт – после розыгрыша углового пошел навес в штрафную, где Инасиу головой сбросил на Роналду. Тот с нескольких метров направил мяч в сетку.

Судейская бригада зафиксировала офсайд в этом эпизоде. Однако после просмотра эпизода арбитром VAR это решение сочли ошибочным. Забитый мяч засчитали, а сборная Португалии оформила четвертую победу из четырех возможных в квалификации к Евро-2024.

Гол и матч стали особенными для Роналду. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" первым в истории вышел на рубеж в 200 поединков в футболке национальной команды. Кроме того, он закрепился в лидерах списка бомбардиров Португалии всех времен (123 мяча).

Кто такой Криштиану Роналду

Уроженец острова Мадейра, один из величайших футболистов в истории и обладатель ряда рекордов. Воспитанник лиссабонского "Спортинга", дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2002/03.

Оттуда он перебрался в МЮ в 2003 году и провел 6 сезонов на "Олд Траффорд". Следующие 9 кампаний португалец отыграл за мадридский "Реал", а еще три – в "Ювентусе". В коллекции трофеев Роналду чемпионские титулы Англии, Испании, Италии, 5 медалей победителя Лиги чемпионов, титул триумфатора Евро-2016 и многие другие трофеи. Форвард получил 5 "Золотых мячей" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) и целую россыпь индивидуальных наград.

В январе 2023 года Роналду подписал с "Аль-Насром" контракт на 2,5 года. За это время опытный нападающий заработает ориентировочно 500 млн евро "чистыми". Затем португалец, вероятнее всего, станет послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030.