Роналду відмовився носити значок кращого гравця чемпіонату Італії

Нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду відмовився носити на футболці значок кращого гравця Серії А минулого сезону. Про це повідомляє GiveMeSport.

За підсумками сезону 2018/19 в чемпіонат Італії були вручені спеціальні значки футболістам, які були визнані кращими в кожному амплуа. Кращим воротарем був Самір Ханданович, кращим захисником - Каліду Кулібалі, кращим півзахисником - Сергій Милинкович-Савич, кращим нападником - Фабіо Квальярелла, кращим молодим гравцем - Ніколо Дзаньоло.

Гравці самі вибирають, носити дані нашивки чи ні. Однак португалець виявився єдиним з усіх, хто відмовився носити значок, щоб не ставити себе вище партнерів по "Ювентусу".

Туринський клуб у двох турах чемпіонату Італії набрав шість очок, здобувши дві перемоги на старті сезону. На рахунку Роналду один гол - третій м'яч, забитий на 62 хвилині у ворота "Наполі" (4:3) в рамках 2 туру Серії А.

Нагадаємо, Роналду сподівається виграти з "Ювентусом" Лігу чемпіонів цього сезону.

Португалець є п'ятикратним переможцем турніру - чотири рази з мадридським "Реалом" і раз з англійським "Манчестер Юнайтед".