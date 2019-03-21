Роналду уникнув дискваліфікації за непристойний жест в матчі з "Атлетіко"

Фото: Кріштіану Роналду (twitter.com/juventusfc)

Португалець заплатить солідний штраф

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду не буде дискваліфікований за непристойний жест під час святкування голу в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Атлетіко" (3: 0). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Дисциплінарного комітету Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

34-річний форвард повторив дії наставника іспанців Дієго Сімеоне, під час першої гри, який схопився руками за область паху і повернувшегося до трибун.

Роналду повинен буде заплатити штраф у розмірі 20 тисяч євро. Також був покараний і Симеона за підсумками першої зустрічі.

Таким чином, португалець зможе взяти участь в матчах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти "Аякса". Перша гра пройде 10 квітня, а матч-відповідь - 16.

Нагадаємо, Роналду викликаний в збірну Португалії на матчі відбіркового циклу Євро-2020 з Україною і Сербією.