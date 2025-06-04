Роналду в битвах за очередной трофей: расписание и где смотреть финальный турнир Лиги наций

С 4 по 8 июня 2025 года в Германии состоится финальная стадия Лиги наций УЕФА-2024/25. За трофей поборются четыре сборные: Германия, Португалия, Испания и Франция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.
В первом полуфинальном поединке, 4 июня в Мюнхене встретятся Португалия и Германия.
Португалия в своей группе заняла первое место, опередив Хорватию, Шотландию и Польшу. А в четвертьфинале прошла Данию - 0:1, 5:2. В заявку команды на финал попал лидер и главная звезда команды - Криштиану Роналду.
Германия также выиграла свою группу, оставив позади Нидерланды, Венгрию и Боснию. А в четвертьфинале прошла Италию - 2:1 и 3:3.
Второй полуфинал, который пройдет 5 июня в Штутгарте, станет повторением поединка аналогичной стадии на Евро-2024: Испания - Франция. Тогда победу одержала Испания (2:1), а звездный француз Килиан Мбаппе покинул поле без результативных действий.
Испанцы, которые являются действующими обладателями трофея, в текущем розыгрыше турнира выиграли свою группу, где конкурировали с Данией, Сербией и Швейцарией. А в четвертьфинале лишь в серии пенальти одолели Нидерланды (2:2, 3:3, пенальти - 5:4).
Франция также прошла в решающую стадию по лезвию бритвы. После победы в группе, где команда играла с Италией, Бельгией и Израилем, "трехцветные" едва не вылетели на первой стадии плей-офф. Впрочем, проиграв на выезде Хорватии (0:2), команда Дидье Дешама смогла взять реванш дома с таким же счетом, а потом превзошла соперника в серии пенальти.
Финал турнира пройдет 8 июня на "Альянц Арене" в Мюнхене, где совсем недавно состоялся главный матч Лиги чемпионов.
В этот же день в Штутгарте команды, проигравшие в полуфинале, определят обладателя бронзовых наград.
Лига наций, финальный этап, расписание матчей
Полуфинал
Среда, 4 июня
Четверг, 5 июня
Воскресенье, 8 июня
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