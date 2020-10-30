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Роналду після 19 днів хвороби здав негативний тест на коронавірус

Турин, П'ятниця 30 жовтня 2020 19:44
Роналду після 19 днів хвороби здав негативний тест на коронавірус
Фото: Кріштіану Роналду (juventus.com)
Автор: Роман Тверденко

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду здав негативний тест на коронавірус. Він хворів 19 днів.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Негативний результат тесту на COVID означає, що португалець може завершити самоізоляцію і повернутися до тренувань з командою. Але перед поверненням до повноцінних занять футболіст повинні пройти медогляд. Через це поки під питанням потрапляння гравця до складу "Юве" на матч Серії А зі "Спецією" в неділю.

Позитивний тест на коронавірус Роналду отримав під час перерви на матчі збірних. Через COVID нападник, серед інших, пропустив матчі "Ювентуса" в Лізі чемпіонів проти "Динамо" та "Барселони". З тих пір загалом було відомо про щонайменше чотири позитивних тестах гравця.

Без Кріштіану "Ювентус" виграв тільки в Києві. Також були дві нічиї в чемпіонаті Італії і поразка від "Барселони".

Нагадаємо, на цьому тижні "Динамо" зіграло внічию 2:2 з "Ференцварош" Сергія Реброва, "Шахтар" розіграв нульову нічию з "Інтером" в Лізі чемпіонів, а "Заря" програла "Брага" 1:2.

Зазначимо, що за підсумками матчів другого туру групового раунду єврокубків Україна пропустила вперед Шотландію і опустилася на 12 місце. З українських клубів на тижні очки в скарбничку національної асоціації принесли "Шахтар" і "Динамо".

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