Роналду после 19 дней болезни сдал отрицательный тест на коронавирус

Фото: Криштиану Роналду (juventus.com)

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду сдал отрицательный тест на коронавирус. Он болел 19 дней.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отрицательный результат теста на COVID значит, что португалец может завершить самоизоляцию и вернуться к тренировкам с командой. Но перед возвращением к полноценным занятиям футболист должны пройти медосмотр. Из-за этого пока под вопросом попадание игрока в состав "Юве" на матч Серии А со "Специей" в воскресенье.

Положительный тест на коронавирус Роналду получил во время перерыва на матчи сборных. Из-за COVID нападающий, среди прочих, пропустил матчи "Ювентуса" в Лиге чемпионов против "Динамо" и "Барселоны". С тех пор всего было известно о минимум четырех положительных тестах игрока.

Без Криштиану Ювентус выиграл только в Киеве. Также были две ничьи в чемпионате Италии и поражение от "Барселоны".

Напомним, на этой неделе "Динамо" сыграло вничью 2:2 с "Ференцварошем" Сергея Реброва, "Шахтер" разыграл нулевую ничью с "Интером" в Лиге чемпионов, а "Заря" проиграла "Браге" 1:2.

Отметим, что по итогам матчей второго тура группового раунда еврокубков Украина пропустила вперед Шотландию и опустилась на 12 место. Из украинских клубов на неделе очки в копилку национальной ассоциации принесли "Шахтер" и "Динамо".