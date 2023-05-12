"Рома" одолела "Байер", "Ювентус" спас ничью со "Севильей": результаты Лиги Европы

Первые полуфинальные матчи Лиги Европы и Лиги конференций прошли в Лондоне и трех городах Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Лига Европы, 1/2 финала, первые матчи

"Рома" – "Байер" – 1:0

Гол: Бове, 63

"Ювентус" – "Севилья" – 1:1

Голы: Гатти, 90+7 – Эн-Несири, 26

Лига конференций, 1/2 финала, первые матчи

"Вест Хэм" – АЗ – 2:1

Голы: Бенрахма, 67 (пенальти), Антонио, 76 – Райндерс, 41

"Фиорентина" – "Базель" – 2:1

Голы: Кабрал, 25 – Диуф, 71, Амдуни, 90+3

В Вечном городе местная "Рома" одержала минимальную победу над леверкузенским "Байером". Единственный мяч римляне оформили на 63-й минуте – после забрасывания из глубины Абрахам обыгрался с Бове и пробил, кипер сумел парировать удар первого, но второй сыграл на добивании.

В Турине же первыми забили гости. "Севилья" открыла счет в середине первой половины – Окампос прострелил с правого фланга в центр штрафной, откуда Эн-Несири пробил в касание. "Юве" отыгрался в добавленное арбитром время, когда Гатти добил мяч в сетку после углового.

В Лиге же конференций неожиданное поражение потерпела "Фиорентина". Флорентийцы повели в первой половине благодаря голу Кабрала. Впрочем, "Базель" поставил "фиалки" на колени в финальные 20 минут, когда забитыми мячами отличились Диуф и Амдуни.

Волевую победу одержал и "Вест Хэм". Лондонцы пропустили гол в раздевалку от хавбека АЗ Райндерса. Однако после перерыва Бенрахма реализовал одиннадцатиметровый, а впоследствии Антонио оформил домашний успех для "молотков".