"Интер" уверенно обыграл "Милан" в евродерби полуфинала Лиги чемпионов
Зрелищной победой миланского "Интера" завершился первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2022/23 против "Милана".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Лига чемпионов, 1/2 финала, первые матчи
"Милан" – "Интер" – 0:2
Голы: Джеко, 8, Мхитарян, 11
Активный старт встречи сыграл на руку "нерадзурри". Номинальные гости шокировали соседей двумя быстрыми голами. Открыл счет "Интер" на 8-й минуте – Чалханоглу подал угловой с левого фланга, а Джеко левой с элементами акробатики отправил мяч в девятку.
Очнуться "Милану" подопечные Симоне Индзаги не дали. Через каких-то три минуты "нерадзурри" удвоили собственное преимущество. Это Мхитарян после прострела Димарко принял мяч в центре штрафной и беспрепятственно отправил в сетку ворот – 0:2.
"Интер" продолжил терроризировать редуты "Милана". Вот Чалханоглу попал в штангу, а на добивание Мхитаряна среагировал Меньян. Далее Джеко пробил выше ворот с правого края штрафной зоны. А вскоре Лаутаро заработал пенальти, но после просмотра повтора арбитр решение изменил – аргентинец слишком картинно упал после легкого прикосновения.
Впоследствии "десятка" мог забить из игры, но мяч прошел над перекладиной. "Милан" до перерыва оправиться от двойного удара так и не смог. Отдых, однако, пошел "россонери" на пользу. Во втором тайме они выровняли ситуацию и даже начали создавать моменты.
На 50-й минуте Диас мощно пробил метров с 20-ти рядом со стойкой. В следующей атаке бразилец Мессиас лишь чуть-чуть не докрутил мяч в дальний угол из пределов штрафной. Наконец на 63-й Тонали попал в каркас ворот после скидки Жиру на линию штрафной зоны.
Но постепенно "Интер" стабилизировал игру, поэтому пыл "Милана" начал угасать. Да и "нерадзурри" не отсиживались в обороне, пытаясь поймать хозяев в контратаке или подкараулить ошибки. В частности, бдительность Меньяна проверили балканцы "Интера" – Джеко и Брозович.
В конце концов цифры на табло так и не изменились. "Нерадзурри" создали серьезный гандикап перед ответным матчем и стали главным претендентом на место в финале. Второй поединок миланские команды сыграют 16 мая.
К слову, накануне "Реал" разошелся миром с "Манчестер Сити" в Мадриде.
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