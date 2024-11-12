"На его позиции достаточно игроков". Ребров объяснил отказ от капитана сборной Украины
Главный тренер национальной команды Украины Сергей Ребров раскрыл причины невызова ветерана киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко на поединки Лиги наций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "ПРЯМАЯ КРАСНАЯ".
Наставник "сине-желтых" стремится проверить в деле новых исполнителей. В то же время, он придерживается неписаного правила о приглашении двух футболистов на одну позицию. Итак, вингер "бело-синих" пока проиграл конкуренцию.
"История с Ярмоленко? На его позиции достаточно игроков, которые показывали и показывают хороший уровень. Мне было интересно посмотреть того же Гуцуляка, хоть мы даже раньше его вызывали, но он получил практику только в матче Боснией", – заявил Ребров.
На октябрьские матчи Лиги наций Ярмоленко попал в резервный список сборной Украины. В основном оказались Цыганков, Гуцуляк и Зубков. После травмы первого ветеран поднялся в основной перечень, но затем получил повреждение и был заменен представителем житомирского "Полесья" Назаренко.
В ноябре Ребров снова вызвал в ряды "сине-желтых" трех правых вингеров – Цыганкова, Гуцуляка и Зубкова. Ярмоленко не попал даже в резерв. Когда же из списка из-за травмы выбыл Цыганков, его заменил атакующий хавбек "Динамо" Буяльский.
Андрей Ярмоленко в сборной Украины
Дебютировал в составе национальной команды в квалификации к ЧМ-2010. В сентябре 2009 года сыграл полный матч против сборной Андорры (5:0) и отличился забитым мячом.
В общей сложности провел за "сине-желтых" 124 матча, в которых забил 46 мячей. Самым успешным в футболке национальной команды стал 2016 год (12 поединков, 7 голов). Участник четырех чемпионатов Европы (2012, 2016, 2020, 2024). На первенстве этого года был капитаном сборной Украины.
Первый гвардеец "сине-желтых" в истории, если не учитывать Анатолия Тимощука. Второй бомбардир национальной команды всех времен, уступает только Шевченко (48 мячей).
К слову, ранее подвели итоги октября для сборной Украины в Лиге наций.
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