"На его позиции достаточно игроков". Ребров объяснил отказ от капитана сборной Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "ПРЯМАЯ КРАСНАЯ" .

Наставник "сине-желтых" стремится проверить в деле новых исполнителей. В то же время, он придерживается неписаного правила о приглашении двух футболистов на одну позицию. Итак, вингер "бело-синих" пока проиграл конкуренцию.

"История с Ярмоленко? На его позиции достаточно игроков, которые показывали и показывают хороший уровень. Мне было интересно посмотреть того же Гуцуляка, хоть мы даже раньше его вызывали, но он получил практику только в матче Боснией", – заявил Ребров.

На октябрьские матчи Лиги наций Ярмоленко попал в резервный список сборной Украины. В основном оказались Цыганков, Гуцуляк и Зубков. После травмы первого ветеран поднялся в основной перечень, но затем получил повреждение и был заменен представителем житомирского "Полесья" Назаренко.

В ноябре Ребров снова вызвал в ряды "сине-желтых" трех правых вингеров – Цыганкова, Гуцуляка и Зубкова. Ярмоленко не попал даже в резерв. Когда же из списка из-за травмы выбыл Цыганков, его заменил атакующий хавбек "Динамо" Буяльский.

Андрей Ярмоленко в сборной Украины

Дебютировал в составе национальной команды в квалификации к ЧМ-2010. В сентябре 2009 года сыграл полный матч против сборной Андорры (5:0) и отличился забитым мячом.

В общей сложности провел за "сине-желтых" 124 матча, в которых забил 46 мячей. Самым успешным в футболке национальной команды стал 2016 год (12 поединков, 7 голов). Участник четырех чемпионатов Европы (2012, 2016, 2020, 2024). На первенстве этого года был капитаном сборной Украины.

Первый гвардеец "сине-желтых" в истории, если не учитывать Анатолия Тимощука. Второй бомбардир национальной команды всех времен, уступает только Шевченко (48 мячей).