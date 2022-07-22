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"Рома" анонсувала товариський матч із "Шахтарем"

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Рим, П'ятниця 22 липня 2022 17:45
"Рома" анонсувала товариський матч із "Шахтарем" Фото: Михайло Мудрик на тренувальному зборі "Шахтаря" (twitter.com/FCShakhtar)
Автор: Антон Федорців

Італійська "Рома" підтвердила проведення контрольного поєдинку з донецьким "Шахтарем" у рамках підготовки до сезону 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Вовки" анонсували спаринг із українським грандом на 7 серпня. Початок поєдинку о 21:45 за київським часом.

"Рома" прийме "Шахтар" на римському "Стадіо Олімпіко". Власники абонементів римлян уже можуть придбати квитки на матч, а решта вболівальників матиме право на купівлю перепусток із 25 липня.

Контрольний поєдинок став частиною домовленостей про перехід тренера Паулу Фонсеки з "Шахтаря" до "Роми" в 2019 році. Замість португальця з "вовками" зараз працює його іменитіший співвітчизник Жозе Моурінью, але відмова римлян від спарингу призвела б до штрафу.

Раніше боси "Шахтаря" визначилися з тимчасовою домівкою у єврокубках на період повномасштабної війни. Домашні матчі Ліги чемпіонів "гірники" гратимуть у Варшаві, а на зборах у Нідерландах зустрінуться з "Фортуною", "Аяксом" і "Утрехтом".

До слова, розібрали стартові позиції Йовічевіча після призначення в донецький "Шахтар".

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