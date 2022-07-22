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"Рома" анонсировала товарищеский матч с "Шахтером"

Новина українською →
Рим, Пятница 22 июля 2022 17:45
"Рома" анонсировала товарищеский матч с "Шахтером" Фото: Михаил Мудрик на тренировочном сборе "Шахтера" (twitter.com/FCShakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Итальянская "Рома" подтвердила проведение контрольного поединка с донецким "Шахтером" в рамках подготовки к сезону 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Волки" анонсировали спарринг с украинским грандом на 7 августа. Начало поединка в 21:45 по Киеву.

"Рома" примет "Шахтер" на римском "Стадио Олимпико". Владельцы абонементов римлян уже могут приобрести билеты на матч, а остальные болельщики получат право на покупку пропусков с 25 июля.

Контрольный поединок стал частью договоренностей о переходе тренера Паулу Фонсеки из "Шахтера" в "Рому" в 2019 году. Вместо португальца с "волками" сейчас работает его знаменитый соотечественник Жозе Моуринью, но отказ римлян от спарринга привел бы к штрафу.

Ранее боссы "Шахтера" определились с временным домом в еврокубках на период полномасштабной войны. Домашние матчи Лиги чемпионов "горняки" будут играть в Варшаве, а на сборах в Нидерландах встретятся с "Фортуной", "Аяксом" и "Утрехтом".

К слову, разобрали стартовые позиции Йовичевича после назначения в донецкий "Шахтер".

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