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Калинина выбила хозяйку кортов на старте турнира в Руане

Руан, Вторник 16 апреля 2024 17:14
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Калинина выбила хозяйку кортов на старте турнира в Руане Фото: Ангелина Калинина вышла во второй круг соревнований (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Ангелина Калинина в двух сетах разобралась с француженкой Ализе Корне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Open Capfinances Rouen Metropole, 1-й раунд

Калинина – Корне – 2:0 (6:4, 7:5)

Дебют встречи лучше удался Корне. С двумя брейками против одного у Калининой в середину партии повела со счетом 4:1. Впрочем, украинка дальше смогла организовать фантастический камбэк.

Калинина взяла пять (!) геймов подряд и закрыла сет за 52 минуты. В частности, она набрала два пункта на подачах Корне. В финальном же гейме украинская теннисистка реализовала сетбол с третьей попытки.

Зато вторая партия стала сетом брейков. Из двенадцати геймов аж девять закончились завоеванными очками принимающей теннисистки. В такой своеобразной перестрелке сильнее оказалась Калинина. Ее брейковое "слово" было последним, после которого украинка дожала Корне на своей подаче.

В следующем круге Калинина встретится с победительницей противостояния итальянки Тревизан и японки Осаки. Они сыграют 17 апреля. Призовой фонд турнира в Руане составил 267 тысяч долларов.

К слову, ранее Зиннер возглавил список самых оплачиваемых теннисистов в первом квартале.

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