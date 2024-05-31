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"Ролан Гаррос-2024": Ястремская вылетела от третьей ракетки мира

Париж, Пятница 31 мая 2024 14:45
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"Ролан Гаррос-2024": Ястремская вылетела от третьей ракетки мира Фото: Даяна Ястремская зачехлила ракетку в Париже (x.com/rolandgarros)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в двух сетах уступила американке Кори Гауффу в третьем круге Открытого чемпионата Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Roland Garros, 3-й раунд, женщины

Гауфф – Ястремская – 2:0 (6:2, 6:4)

В первой партии представительница США сумела офорить по брейку в начале и конце сета. В свою очередь украинка сумела набрать всего два пункта. Американка закрыла партию всего за 34 минуты.

На старте второго сета соперницы обменялись брейками. Дальше же инициативой снова завладела Гауфф. В пятом и седьмом гейма американская теннисистка сумела победить на подачах Ястремской и вышла подавать на партию и матч.

Восьмой гейм оказался самым ожесточенным. Украинская теннисистка сумела отыграть матчбол Гауфф. Сама же с шестой попытки реализовала брейк-пойнт. Впрочем, уже в десятом гейме американка все-таки дожала Ястремскую.

В следующем раунде Гауфф встретится с итальянкой Элизабеттой Коччаретто. Она в 1/16 финала French Open одолела нейтральную россиянку Людмилу Самсонову.

К слову, накануне Свитолина вышла в третий раунд Открытого чемпионата Франции.

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Теннис Даяна Ястремская
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