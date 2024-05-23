"Ролан Гаррос-2024": Свитолина, Костюк и другие украинки получили первых соперниц

Пятерка сильнейших украинок приступит к борьбе за трофей со стадии 1/64 финала. Второй мэйджор этого года начнется 26 мая.

Первая ракетка Украины Свитолина получила 15-й номер посева. В первом круге соревнований она встретится с экс-первой ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии. В свою очередь опытная Леся Цуренко будет противостоять хорватке Донне Векич.

Сенсация Australian Open Даяна Ястремская встретится с австралийкой Айлой Томлянович. Она получила уайлд-кард от организаторов. Ангелина Калинина скрестит ракетки с Камилой Осорио Серрано из Колумбии. Соперница же Марты Костюк определится по итогам квалификации.

Расписание матчей украинских теннисисток в 1/64 финала French Open-2024:

Векич – Цуренко, 26 мая, не раньше 12:00

Калинина – Осорио Серрано, 26 мая, не раньше 12:00

Свитолина – Кар. Плишкова, 26 мая, не раньше 12:00

Томлянович – Ястремская, 26 мая, не раньше 12:00

Костюк – победительница квалификации, 26 мая, не раньше 12:00

Ранее "Ролан Гаррос" раскрыл гонорарный фонд соревнований в этом году. Пятерка отечественных теннисисток заработает минимум по 73 тысяч евро. Триумфатор же одиночного разряда обогатится на 2,4 млн в евровалюте.