"Ролан Гаррос-2024": Стародубцева пополнила список украинок в основной сетке

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Стакушич – Стародубцева – 0:2 (3:6, 2:6)

Украинка мощно стартовала, уверенно поведя с двумя брейками (3:0). После того, как канадская теннисистка размочила счет, Стародубцева взяла еще два гейма подряд и вплотную подошла к закрытию сета. Правда, Стакушич еще немного посопротивлялась.

Более конкурентной оказалась вторая партия. По крайней мере, так было до середины сета. Соперницы на этом отрезке сосредоточились на своих подачах. В шестом гейме Стародубцева перехватила инициативу и оформила брейк.

Канадка пыталась переломить ход событий. В восьмом гейме Стакушич вела 40:15, но потеряла преимущество. В то же время украинка со второй попытки воспользовалась возможностью оформить еще один брейк и завершить матч победой за 86 минут.

Стародубцева впервые будет выступать в основной сетке French Open. Ранее в этом году она дебютировала на уровне "Грэнд Слэмов" в Мельбурне. На Открытом чемпионате Австралии украинская теннисистка вылетела в 1/64 финала.