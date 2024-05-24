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"Ролан Гаррос-2024": Стародубцева пополнила список украинок в основной сетке

Фото: Юлия Стародубцева персонально лучший сезон (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева обыграла канадку Марину Стакушич и впервые в карьере пробилась в первый основной раунд Открытого чемпионата Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Roland Garros, квалификация, финал, женщины

Стакушич – Стародубцева – 0:2 (3:6, 2:6)

 

Украинка мощно стартовала, уверенно поведя с двумя брейками (3:0). После того, как канадская теннисистка размочила счет, Стародубцева взяла еще два гейма подряд и вплотную подошла к закрытию сета. Правда, Стакушич еще немного посопротивлялась.

Более конкурентной оказалась вторая партия. По крайней мере, так было до середины сета. Соперницы на этом отрезке сосредоточились на своих подачах. В шестом гейме Стародубцева перехватила инициативу и оформила брейк.

Канадка пыталась переломить ход событий. В восьмом гейме Стакушич вела 40:15, но потеряла преимущество. В то же время украинка со второй попытки воспользовалась возможностью оформить еще один брейк и завершить матч победой за 86 минут.

Стародубцева впервые будет выступать в основной сетке French Open. Ранее в этом году она дебютировала на уровне "Грэнд Слэмов" в Мельбурне. На Открытом чемпионате Австралии украинская теннисистка вылетела в 1/64 финала.

К слову, накануне Свитолина и другие украинки получили соперниц в первом раунде French Open.

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Теннис