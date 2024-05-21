"Ролан Гаррос-2024": Стародубцева в дерби украинок одолела Завацкую в квалификации

Roland Garros, квалификация, 1-й раунд, женщины

Завацкая – Стародубцева – 0:2 (3:6, 6:7)

К середине стартового сета отечественные теннисистки успели обменяться брейками. Впрочем, дальше инициативой полностью завладела Стародубцева. Она еще дважды взяла очки на подачах Завацкой и закрыла партию за 50 минут.

Сначала не предвещал беды Стародубцевой и второй сет. Украинка с брейком быстро оторвалась в счете (4:1), но затем умудрилась проиграть четыре гейма подряд. Завацкая, однако, еще раз проиграла на собственной подаче, так что дело дошло до тай-брейка.

Стародубцева оперативно создала гандикап (5:1). Однако реализовать преимущество сразу же не смогла. Завацкая отыграла три матчбола, но с четвертой попытки оппонентка таки дожала соотечественницу и прошла во второй круг.

В следующем раунде Стародубцева встретится с победительницей противостояния тайки Тараруди и китаянки Ю. Матч состоится в среду, 22 мая. Квалификационный турнир состоит из трех стадий.