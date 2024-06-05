"Ролан Гаррос-2024": Паолини сенсационно пробилась в полуфинал соревнований

Roland Garros, 1/4 финала, женщины

Паолини – Рыбакина – 2:1 (6:2, 4:6, 6:4)

В первом сете итальянка шокировала четвертую ракетку мира двумя брейками. Паолини взяла подачи оппонентки на старте и под занавес партии. Сама же на собственных подачах отыграла крайне внимательно и вышла вперед за полчаса.

Значительно более конкурентным оказался второй сет. Теперь соперницы шли нога в ногу, так что даже на брейки Паолини казахская теннисистка сразу же отвечала обратными. Ключевым стал десятый гейм, когда итальянка упустила рывок Рыбакиной и позволила ей сравнять счет за партиями.

Решающий сет стартовал с двойного обмена брейками. Далее обе теннисистки сосредоточились на своих подачах. Так продолжалось до девятого гейма, когда Паолини еще раз взяла подачу казашки. Далее итальянская теннисистка первый же матчбол на собственной.

В следующем круге Паолини встретится с победительницей противостояния нейтральных спортсменок. Россиянка Мирра Андреева и белоруска Арина Соболенко сыграют вечером 5 июня. Другой полуфинал сформировали полячка Ига Свентек и американская теннисистка Кори Гауфф.