Годами боролась за независимость. Первый министр Шотландии объявила об отставке

Лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен объявила, что после восьми лет работы на посту первого министра Шотландии уходит в отставку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции в Эдинбурге.
Она останется на своем посту до тех пор, пока не будет назначен новый лидер ШНП.
"С первых дней на этой должности я верила в то, что часть служения - знать, почти инстинктивно, когда наступит правильное время для того, чтобы уступить место другому. И когда такое время придет, найти в себе смелость сделать это… Головой и сердцем я знаю, что это время - сейчас", - заявила она.
Стерджен заявила, что ее решение принято в результате более глубокой и долгосрочной оценки.
Она подчеркнула, что больше не может отдавать все свои силы работе.
"Я боролась с этим, хотя и с колебаниями уровня интенсивности в течение нескольких недель. Отдавать абсолютно всего себя этой работе - единственный способ сделать это", - добавила она.
Она выразила надежду, что ее преемником станет "человек, который не будет подвержен таким же поляризованным мнениям, справедливым или несправедливым, как я сейчас".
Шокирующее заявление, сделанное в среду, привело к спекуляциям на тему времени, выбранного Стерджен, особенно учитывая, что она совсем недавно пообещала сделать следующие всеобщие выборы в Великобритании де-факто вторым референдумом о независимости Шотландии.
За последние несколько месяцев по правительству Шотландии и самой Стерджен было нанесено несколько болезненных ударов. Самыми серьезными было решение Верховного суда Соединенного Королевства, положившее конец ее планам проведения нового референдума о независимости Шотландии, а также скандал, связанный с тем, как правительство повело себя в истории с человеком, обвиненным в двух изнасилованиях и объявившим себя транс-женщиной. Правительство Шотландии сначала определило этого человека в женскую тюрьму, а потом под давлением критики поменяло свое решение.
Напомним, в прошлом году в Шотландии анонсировали второй референдум о независимости. Он должен был состояться 19 октября 2023 года.
Кроме того, весной 2019 года Стерджен, во время выступления на весенней конференции Шотландской национальной партии, заявила, что настало время сделать региону выбор в пользу независимости. Она подчеркивала, что Лондон не должен мешать Шотландии в праве самоопределения.
Добавим, что в 2020 году Шотландия планировала провести референдум о выходе из состава Британии. В то время выборы планировали провести в мае 2021 года.
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