Годами боролась за независимость. Первый министр Шотландии объявила об отставке

Она останется на своем посту до тех пор, пока не будет назначен новый лидер ШНП.

"С первых дней на этой должности я верила в то, что часть служения - знать, почти инстинктивно, когда наступит правильное время для того, чтобы уступить место другому. И когда такое время придет, найти в себе смелость сделать это… Головой и сердцем я знаю, что это время - сейчас", - заявила она.

Стерджен заявила, что ее решение принято в результате более глубокой и долгосрочной оценки.

Она подчеркнула, что больше не может отдавать все свои силы работе.

"Я боролась с этим, хотя и с колебаниями уровня интенсивности в течение нескольких недель. Отдавать абсолютно всего себя этой работе - единственный способ сделать это", - добавила она.

Она выразила надежду, что ее преемником станет "человек, который не будет подвержен таким же поляризованным мнениям, справедливым или несправедливым, как я сейчас".

Шокирующее заявление, сделанное в среду, привело к спекуляциям на тему времени, выбранного Стерджен, особенно учитывая, что она совсем недавно пообещала сделать следующие всеобщие выборы в Великобритании де-факто вторым референдумом о независимости Шотландии.

За последние несколько месяцев по правительству Шотландии и самой Стерджен было нанесено несколько болезненных ударов. Самыми серьезными было решение Верховного суда Соединенного Королевства, положившее конец ее планам проведения нового референдума о независимости Шотландии, а также скандал, связанный с тем, как правительство повело себя в истории с человеком, обвиненным в двух изнасилованиях и объявившим себя транс-женщиной. Правительство Шотландии сначала определило этого человека в женскую тюрьму, а потом под давлением критики поменяло свое решение.