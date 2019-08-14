Рогань під Харковом може залишитися без опалення через борги

Селище міського типу Рогань (Харківська область) може восени залишитися без опалення через заборгованість КП "Теплові мережі Роганського селищної ради". Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

Як наголошується в повідомленні, заборгованість підприємства перед "Нафтогазом" становить 11,7 млн грн.

"Для досягнення цим комунальним підприємством мінімального рівня розрахунків (відповідно до вимог положення про ПСО), який дає "Нафтогазу" право на здійснення постачань газу, КП "Теплові мережі Роганського селищної ради" повинно заплатити не менше 6,6 млн грн", - йдеться в повідомленні.

При цьому за інформацією, наданою керівництвом комунального підприємства, у Роганського селищної ради відсутні джерела фінансування для погашення заборгованості. Також селищна рада не має плану дій для допомоги підприємству-боржнику, розповіли в прес-службі.

"У разі непогашення КП "Теплові мережі Роганського селищної ради" хоча б 6,6 млн грн, 3,5 тисячі жителів цього селища можуть залишитися без тепла під час опалювального сезону", - йдеться в повідомленні НАК.

Нагадаємо, станом на 1 серпня 2019 року житловий фонд України був готовий до опалювального сезону на 60%.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що НАК готується до гірших сценаріїв наступного опалювального сезону, зокрема, до припинення транзиту газу з Росії.