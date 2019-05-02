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"Нафтогаз" пояснив відсутність гарячої води у Рівному та Чернігові

Новини » Економіка    02.05.2019 - 17:07
"Нафтогаз" пояснив відсутність гарячої води у Рівному та Чернігові
Фото: кран з водою (РБК-Україна)

Місцеві постачальники гарячої води не платять за газ

НАК "Нафтогаз України" пояснює відключення гарячого водопостачання у містах Рівне та Чернігів невиконанням місцевими постачальниками мінімально необхідного рівня розрахунків за газ. Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначили в прес-службі, ТОВ "Рівнетеплоенерго" не підписало з "Нафтогазом" додаткової угоди на закупівлю газу у травні. Заборгованість підприємства за попередні місяці становить 285,4 млн грн; для поновлення газопостачання, згідно Положення про ПСО, "Рівнетеплоенерго" має сплатити 60,6 млн грн та підписати з "Нафтогазом" угоду.

У той же час ПАТ "Облтеплокомуненерго" (Чернігів) має договір на постачання газу у травні, але не виконує необхідні умови щодо розрахунків, встановлені Кабміном. Поточна заборгованість підприємства становить 428,2 млн грн; для поновлення постачання газу тепловиробник має сплатити 146,6 млн грн, зазначили в "Нафтогазі".

"Нафтогаз"закликає тепловиробників припинити маніпуляції громадською думкою і сумлінно виконувати свої контрактні зобов’язання", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 травня набирає чинності стаття закону "Про житлово-комунальні послуги" щодо пені за житлово-комунальні послуги. Згідно зі статтєю 26, розмір пені має бути встановлено в договорі з постачальником. Але він не може бути вище 0,01% суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% загальної суми боргу.

Нагадаємо, заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець лютого 2019 року становила 69,4 млрд грн, що на 6,8 млрд грн більше, ніж місяцем раніше.

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