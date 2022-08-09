Родичі захисників Азовсталі закликали ООН не дати Росії провести фейкові трибунали

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Асоціації сімей захисників Азовсталі.

В асоціації підготовлювані події називають театром абсурду. Родичі захисників Азовсталі нагадали, що військовослужбовці України не можуть бути засуджені іншими державами, тим більше ніким не визнаними "псевдореспубліками". Такий "трибунал" не матиме сили в правовому полі України.

Згідно Женевської конвенції 1949 року будь-які посягання на людську гідність військовополонених заборонені. Отже, всі ці показові шоу з судами і трибуналами абсолютно суперечать загальновизнаним міжнародним законам про поводження з військовополоненими.