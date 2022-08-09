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Родичі захисників Азовсталі закликали ООН не дати Росії провести фейкові трибунали

Фото: сім'ї захисників Азовсталі закликали ООН не допустити проведення трибуналу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Асоціація сімей захисників Азовсталі закликала президента України Володимира Зеленського, Міжнародний Комітет Червоного Хреста і ООН перешкодити проведенню фейкового трибуналу бійців полку "Азов".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Асоціації сімей захисників Азовсталі.

В асоціації підготовлювані події називають театром абсурду. Родичі захисників Азовсталі нагадали, що військовослужбовці України не можуть бути засуджені іншими державами, тим більше ніким не визнаними "псевдореспубліками". Такий "трибунал" не матиме сили в правовому полі України.

Згідно Женевської конвенції 1949 року будь-які посягання на людську гідність військовополонених заборонені. Отже, всі ці показові шоу з судами і трибуналами абсолютно суперечать загальновизнаним міжнародним законам про поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, раніше міська рада Маріуполя повідомила, що на сцені філармонії готують клітки для українських полонених, а саме судилище очікується у вересні.

Розвідка вважає, що такими показовими акціями противник намагається залякати українців.

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