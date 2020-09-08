Родненков і Кравцов розповіли подробиці їх викрадення з Мінська

Білоруських опозиціонерів Антона Роднєнкова та Івана Кравцова затримали в понеділок, 7 серпня, біля будинку соратниці Світлани Тихановської Марії Колеснікової, куди вони поїхали проводити її. Невідомі вийшли з автобуса і викрали чоловіків.

Про це вони повідомили під час прес-конференції.

Кілька годин вони провели з темним мішком на голові. Їх доставили в різні відділення міліції, а потім доставили в Департамент фінансових розслідувань.

Іван Кравцов повідомив, що з 15:30 до 21:00 у нього була розмова з трьома співробітниками. Вони не представилися і були в цивільному.

"Мені показали документи, що нібито підтверджують незаконні дії, пов'язані з моєю колишньою роботою. Мені сказали, що, якщо я відмовлюся прийняти запропонований варіант, мене звинуватять в перебільшенні своїх офіційних повноважень", - розповів він.

У свою чергу Антон Родненков розповів, що на нього чинили тиск з метою арешту на півтора року. Він повинен був стати учасником кримінальної справи проти Івана Кравцова.

Для розв'язання проблеми силовики запропонували виїхати в Україну.

"Здавалося, що все вже узгоджено. Я погодився. В 22:30 мене посадили в темну маршрутку. Потім пересів на BMW X6. Поруч зі мною сиділи досить великі молоді люди", - додав він.

Нагадаємо, раніше білоруські ЗМІ заявляли про викрадення опозиціонерів, сьогодні Прикордонна служба Білорусі повідомила про нібито затримання Роднєнкова і Кравцова українською стороною. Надалі ця інформація не підтвердилася, а чоловіків вільно пропустили в Україну.

У той же час влада Білорусі намагалися видворити разом з ними ще одного члена координаційної ради опозиції Марію Колеснікову, але вона порвала свій паспорт і на цей час затриманий білоруськими правоохоронцями.

8 серпня Раднєнков і Кравцов прибули до Києва.