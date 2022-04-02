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Батькам російських окупантів почали надходити "похоронки"

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Субота 02 квітня 2022 22:50
Батькам російських окупантів почали надходити "похоронки" Російський військовий (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Батьки загиблих на війні в Україні російських окупантів почали отримувати листи в яких повідомляють про те, що їхні сини загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

В управлінні стратегічних комунікацій Збройних Сил України повідомили, що для деяких російських окупантів "військові навчання" на території України закінчились достроково.

"У міноборони Росії розпочато процедури нагородження причетних до російсько-української війни "сертифікатами" державного зразка", йдеться у повідомлення.

Також опублікували фото листа, який отримали батьки одного із російських окупантів. У ньому повідомляють про "мужню загибель" сина.

Батькам російських окупантів почали надходити &quot;похоронки&quot;Росія розсилає батькам російських окупантів листи про загибель їхніх синів (facebook.com/AFUStratCom)

Раніше ми повідомляли, що у зоні ООС українські військові знищили 4 танки та 6 бронемашин ворога.

Також ми писали, що ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52.

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