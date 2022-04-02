Родителям российских оккупантов начали поступать "похоронки"
Родители погибших на войне в Украине российских оккупантов начали получать письма в которых сообщают о том, что их сыновья погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.
В управлении стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины сообщили, что для некоторых российских оккупантов "военные учения" на территории Украины закончились досрочно.
"В Минобороны России начаты процедуры награждения причастных к российско-украинской войне "сертификатами" государственного образца", говорится в сообщении.
Также опубликовали фото письма, которое получили родители одного из российских оккупантов. В нем сообщают о "мужественной гибели" сына.
Россия рассылает родителям российских оккупантов письма о гибели их сыновей (facebook.com/AFUStratCom)
Ранее мы сообщали, что в зоне ООС украинские военные уничтожили 4 танка и 6 бронемашин врага.
Также мы писали, что ВСУ сбили российский вертолет Ка-52.
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