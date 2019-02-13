Батьки українських школярів назвали суми добровільно-примусових внесків

Щомісячні внески коливаються від 30 до 200 грн на місяць

Практика ежемесячного сбора средств с родителей существует в 91% школах Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет проекта DOZORRO "Родительский дозор: непрозрачные закупки школ".

Чаще всего родители сдают 50 грн в месяц. О такой сумме сообщили 24% респондентов. 100 грн в месяц платят 15% родителей, 150-200 грн - 8%.

dozorro.org

Кроме того, практика вступительных взносов существует у 45% школах. Суммы взносов составляют от 300 до 2000 грн и выше.

dozorro.org

По данным опроса, деньги уплачиваются преимущественно наличными (88% ответов), и только 16% родителей назвали свои взносы добровольными. Остальные же 84% респондентов считают их в некоторой степени принудительными.

dozorro.org

"И это несмотря на то, что согласно законодательству любая благотворительная помощь должна быть добровольной по определению", - добавили авторы опроса.

Опрос проводился 18-21 июля 2018 года путем онлайн-анкетирования с помощью функционала Google Forms в Facebook-группе "РОДИТЕЛИ SOS". В опросе приняли участие 1 352 респондента из всех регионов Украины, кроме оккупированных территорий.

Напомним, по данным исследования КМИС, лидерами в вымогательстве взяток на сегодня в Украине являются высшие учебные заведения (сталкивались с требованием взятки 52,1% тех, кто контактировал).

Отметим, по данным опроса КМИС, абсолютное большинство украинцев обеспокоены уровнем коррупции в стране: 75,7% считают проблему очень серьезной, еще 18,0% - скорее серьезной (вместе 93,7%).