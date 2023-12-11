Семьи в зоне боевых действий получат деньги на подготовку к зиме: кого касается

Семьи, проживающие в зоне боевых действий, могут получить средства на подготовку к зиме. Речь идет о малообеспеченных многодетных семьях и семьях с детьми с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины .

В министерстве отметили, что война создала беспрецедентные вызовы для государства в сфере социальной поддержки граждан. Ведь значительное количество украинцев потеряли работу, источники доходов, некоторые - оказались за чертой бедности, получили инвалидность.

Из-за ограниченных доходов государственного бюджета и первоочередного направления средств в сферу безопасности и обороны, Правительство и Минсоцполитики работают над поиском дополнительных источников для поддержки граждан, в частности, за счет международных грантов и займов.

Для того, чтобы финансовую помощь получали те украинцы, которые в ней больше всего нуждаются, Минсоцполитики синхронизировал свои усилия в осуществлении выплат с гуманитарными партнерами. Министерство формирует по данным реестров категорию граждан, которой больше всего нужна финансовая поддержка, а гуманитарные партнеры направляют средства на помощь этим семьям.

В министерстве пояснили, что благодаря принятому Правительством 1 декабря постановлению, стартовал совместный проект Минсоцполитики и Детского фонда ООН (UNICEF).

В рамках проекта малообеспеченные многодетные семьи и малообеспеченные семьи с детьми с инвалидностью, проживающие в определенных районах Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей, определенных программными документами UNICEF, получат средства на подготовку к зиме.

Плановый объем проекта - 33 миллиона гривен.

Помощь будет предоставляться на три месяца в размере 3600 гривен в месяц на каждого получателя государственной социальной помощи и дополнительно 6660 гривен на каждого ребенка. Ориентировочно проект охватит около 5 тысяч семей.

Реализация проекта позволит оказать финансовую помощь тем, кто в ней критически нуждается, не увеличив нагрузку на государственный бюджет.

Выплаты в Украине

Ранее мы писали, каким категориям ВПЛ автоматически продлят выплаты на полгода.

Также стало известно, что Украина продлила программу поддержки семей в прифронтовых регионах. Выплаты предназначены для взрослых и детей.

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