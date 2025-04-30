Семьи погибших добровольцев будут получать 15 млн гривен: Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который уравнивает размер государственной помощи семье погибших добровольцев с компенсацией для военнослужащих. Теперь сумма составляет 15 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №12234.
Ранее семьи гражданских добровольцев, погибших во время обороны Украины, получали значительно меньшую помощь - около 1,86 млн гривен.
Закон инициирован Министерством по делам ветеранов, предусматривает, чтобы все, кто защищал страну, были ровно почтены. Таким образом теперь семьи погибших добровольцев будут получать 15 млн гривен компенсации, как и семьи военнослужащих.
Кроме того, для семей, которые уже получили меньшие суммы, будут осуществлены доплаты.
Также законом определено официальное основание для предоставления семьям погибших добровольцев статуса членов семьи защитника или защитницы Украины. Им станет специальная справка о непосредственном участии в мероприятиях обороны, которую будет выдавать командир соответствующего подразделения Сил безопасности и обороны.
Выплаты добровольцам
Напомним, ранее мы сообщали, что добровольцы, которые присоединились к украинской армии в возрасте 18-24 лет, могут получить при определенных обстоятельствах одноразовое денежное вознаграждение - миллион гривен. Речь идет о тех, кто начал службу до старта проекта "Контракт 18-24".
Также в декабре прошлого года Верховная Рада Украины приняла законопроект, который гарантирует пенсионные выплаты на уровне с военнослужащими для добровольцев, которые в начале полномасштабного вторжения стали на защиту Украины, но не успели оформиться в официальные военные структуры.
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