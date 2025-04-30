Семьи погибших добровольцев будут получать 15 млн гривен: Зеленский подписал закон

Ранее семьи гражданских добровольцев, погибших во время обороны Украины, получали значительно меньшую помощь - около 1,86 млн гривен.

Закон инициирован Министерством по делам ветеранов, предусматривает, чтобы все, кто защищал страну, были ровно почтены. Таким образом теперь семьи погибших добровольцев будут получать 15 млн гривен компенсации, как и семьи военнослужащих.

Кроме того, для семей, которые уже получили меньшие суммы, будут осуществлены доплаты.

Также законом определено официальное основание для предоставления семьям погибших добровольцев статуса членов семьи защитника или защитницы Украины. Им станет специальная справка о непосредственном участии в мероприятиях обороны, которую будет выдавать командир соответствующего подразделения Сил безопасности и обороны.