Добровольцы получат равные пенсии с военными: при каких условиях

Верховная Рада Украины приняла законопроект, который гарантирует пенсионные выплаты на уровне с военнослужащими для добровольцев, которые в начале полномасштабного вторжения стали на защиту Украины, но не успели оформиться в официальные военные структуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Добровольцы-участники боевых действий получат равные пенсионные гарантии с военнослужащими

Гражданские лица, которые в начале полномасштабного вторжения России добровольно стали на защиту Украины, но не успели оформиться в официальные военные формирования или правоохранительные органы, получат пенсионные выплаты на уровне с военнослужащими. Также семьи погибших добровольцев смогут претендовать на пенсии в случае потери кормильца на уровне с семьями погибших военных.

Что предусматривает закон

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект, который регулирует вопросы социальных гарантий для добровольцев. Документ был разработан при участии Министерства по делам ветеранов и ведущих ветеранских организаций.

Закон касается граждан, которые в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года принимали непосредственное участие в боевых действиях, но не успели вступить в ряды Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, МВД, СБУ или других структур.

Основные положения законопроекта:

Пенсии для добровольцев:

Участники боевых действий из числа гражданских лиц, получивших инвалидность из-за ранения, контузии, увечья или заболевания во время боевых действий, будут получать пенсии наравне с военнослужащими срочной службы.

Пенсии семьям погибших:

Члены семей добровольцев, погибших или пропавших без вести во время боевых действий, будут получать пенсии в случае потери кормильца наравне с семьями погибших военных.

Досрочные пенсии:

Добровольцы, которые принимали участие в защите страны, будут иметь право на досрочные пенсии по возрасту, как и другие участники боевых действий.

Принятие законопроекта является шагом к обеспечению социальной справедливости в отношении защитников и защитниц Украины и их семей. Ранее многие добровольцы, которые с начала вторжения стали на защиту страны, оказались за пределами действующего законодательства и не имели достаточной поддержки.

"Добровольцы-патриоты, которые смело вступили в бой с агрессором вне официальных вооруженных формирований, позже оказались в "серой зоне" действующего законодательства - без соответствующей социальной поддержки со стороны государства. Поэтому принятие данного закона будет способствовать обеспечению прав, интересов и гарантий нашим воинам и их родным", - отметила министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.