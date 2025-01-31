Семьи всех защитников Украины должны получить равные социальные гарантии, - Дубиль

Социальная справедливость для семей погибших защитников и защитниц - обязанность государства, а не просто норма закона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя комитета ВР по вопросам здоровья нации, главу "Батьківщини" Киева Валерия Дубиля.

Как известно, на днях на пленарном заседании сессии депутаты Киевского городского совета депутаты поддержали обращение к Верховной Раде о необходимости внесения изменений в законодательство для устранения дискриминации в выплатах единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих.

"Семьи наших Героев не могут быть разделены по датам потерь. Каждый, кто положил свою жизнь за Украину с 2014 года, сделал это в борьбе за нашу независимость, и их семьи должны получить одинаковую поддержку. Сегодняшняя ситуация, когда выплаты семьям погибших до 24 февраля 2022 года составляют 1,3-2 млн грн, тогда как для семей тех, кто погиб после этой даты - 15 млн грн, является несправедливой. Киевсовет обращается к парламенту с требованием устранить эту дискриминацию и установить равные социальные гарантии для всех семей наших Защитников", - подчеркнул Дубиль.

Он также подчеркнул, что Киевский городской совет поддерживает законопроекты №9166-1 и №9166, которые предусматривают внесение изменений в Бюджетный кодекс и законодательные акты для урегулирования этого вопроса на государственном уровне.

"Это вопрос справедливости и государственной ответственности. Поэтому наша команда настаивает, чтобы Верховная Рада как можно быстрее рассмотрела и приняла соответствующие законодательные изменения, чтобы восстановить справедливость и достойно поддержать семьи наших Героев", - добавил Валерий Дубиль.

Киев отмечает, что поддержка военных и их семей является одним из приоритетов.

"Мы с коллегами в парламенте продолжим работать над инициативами, которые будут способствовать укреплению социальной защиты Защитников Украины и их семей", - сказал он.