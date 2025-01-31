Родини всіх захисників України мають отримати рівні соціальні гарантії, - Дубіль

Соціальна справедливість для родин загиблих захисників та захисниць - обов’язок держави, а не просто норма закону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови комітету ВР з питань здоровʼя нації, голову "Батьківщини" Києва Валерія Дубіля.

Як відомо, днями на пленарному засіданні сесії депутати Київської міської ради депутати підтримали звернення до Верховної Ради щодо необхідності внесення змін до законодавства для усунення дискримінації у виплатах одноразової грошової допомоги родинам полеглих військовослужбовців.

"Родини наших Героїв не можуть бути розділені за датами втрат. Кожен, хто поклав своє життя за Україну з 2014 року, зробив це в боротьбі за нашу незалежність, і їхні сім’ї мають отримати однакову підтримку. Сьогоднішня ситуація, коли виплати родинам загиблих до 24 лютого 2022 року становлять 1,3-2 млн грн, тоді як для родин тих, хто загинув після цієї дати - 15 млн грн, є несправедливою. Київрада звертається до парламенту з вимогою усунути цю дискримінацію та встановити рівні соціальні гарантії для всіх сімей наших Захисників", - наголосив Дубіль.

Він також підкреслив, що Київська міська рада підтримує законопроєкти №9166-1 та №9166, які передбачають внесення змін до Бюджетного кодексу та законодавчих актів для врегулювання цього питання на державному рівні.

"Це питання справедливості та державної відповідальності. Тому наша команда наполягає, аби Верховна Рада якнайшвидше розглянула та ухвалила відповідні законодавчі зміни, щоб відновити справедливість та гідно підтримати сім’ї наших Героїв", - додав Валерій Дубіль.

Київ наголошує, що підтримка військових та їхніх родин є одним із пріоритетів.

"Ми з колегами в парламенті продовжимо працювати над ініціативами, які сприятимуть зміцненню соціального захисту Захисників України та їхніх сімей", - сказав він.