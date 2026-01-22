Семья Трампа за год заработала 1,4 млрд долларов на крипте: какое состояние теперь у президента

По оценкам агентства, совокупный капитал семьи Трампа составляет около 6,8 млрд долларов, из которых примерно 1,4 млрд долларов приходится на криптовалютные проекты. Это самая большая доля цифровых активов в структуре семейного богатства Трампов за все время.

Рост криптовалютной составляющей обеспечили несколько проектов, связанных с семьей президента США. Среди них - World Liberty Financial, децентрализованная финансовая платформа с собственным токеном, а также American Bitcoin Corp, компания по майнингу биткоина. Кроме этого, часть доходов принесли мемкоины и другие цифровые токены, ассоциированные с именем Трампа.

Bloomberg отмечает, что такое смещение в сторону криптовалют свидетельствует об изменении инвестиционной стратегии семьи - от традиционной недвижимости, лицензионных сделок и брендинга к высокорисковым цифровым активам.

В то же время общий объем состояния семьи остается относительно стабильным. Рост доходов от криптовалют частично компенсировал потери в других направлениях бизнеса, в частности падение рыночной стоимости Trump Media & Technology Group, материнской компании соцсети Truth Social.