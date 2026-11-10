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RoboЗБІР. Киевстар и "Повернись живим" собирают 35 млн грн на НРК для военных

14:25 10.11.2026 Вт
3 мин
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aimg Анна Березина
RoboЗБІР. Киевстар и "Повернись живим" собирают 35 млн грн на НРК для военных Киевстар и "Повернись живим" проводят RoboЗБІР на НРК (фото: пресс-служба Киевстар)
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Киевстар и благотворительный фонд "Повернись живим" запускают RoboЗБІР в рамках экосистемы проектов поддержки войска "Нам здесь жить". Цель инициативы - 35 млн грн на закупку наземных роботизированных комплексов (НРК) для четырех подразделений Сил обороны Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Киевстар.

Инициатива реализуется при поддержке генерального медиапартнера 1+1 Media и партнера Киевстар ТВ.

"Поддержка украинской армии остается одним из наших ключевых приоритетов. Мы продолжаем объединять усилия с надежными партнерами и привлекать к помощи абонентов Киевстар", - комментирует Александр Комаров, СЕО Киевстар.

"RoboЗБІР - это еще один шаг к тому, чтобы современные технологии помогали сохранять самое ценное - жизнь украинских защитников", - добавляет он.

Наземные работы спасают жизнь: на что направят 35 млн грн

Сегодня эвакуация раненых, доставка снаряжения и провизии на передовые позиции, связаны с ежедневным риском для военных. НРК позволяют выполнять эвакуационные, логистические задачи и разминирование без непосредственного участия людей, уменьшая их пребывание в опасных зонах.

"На сегодняшний день наземные роботизированные комплексы стали неотъемлемой частью современной войны и помогают военным осуществлять десятки тысяч миссий ежемесячно. На отдельных участках фронта эвакуация раненых и логистика невозможна без НРК", - отмечают в "Повернись живим".

RoboЗбір усилит проект Фонда RoboBro, цель которого - спасти не менее 1000 жизней военных с помощью наземных роботизированных комплексов.

Собранные средства будут направлены на закупку комплексов "Мауль", "Термит 2.0", "Пони" и "Унгецифер" для четырех подразделений: 1-го отдельного медицинского батальона, 47-й и 60-й отдельных механизированных бригад, а также 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

Как присоединиться к RoboЗБОРУ

Присоединиться к проекту и поддержать украинских военных может каждый желающий, сделав донат на странице RoboЗБІР или через официальную "банку" проекта.

Абоненты Киевстар подписной формы обслуживания могут присоединиться к сбору, активировав Суперсилу "Допомога ЗСУ+".

Для этого нужно отправить SMS любого содержания или позвонить по телефону на бесплатный номер 88032. Ежемесячно до 50 грн от каждой оплаты тарифа будет направлено на RoboЗБІР. Суперсила доступна в соответствии с условиями тарифа.

"Работы меняют ход истории, а мы - должны обеспечить ими войско!", - подчеркивают Киевстар и "Повернись живим".

О Киевстар

ЧАО "Киевстар" - ведущий оператор электронных коммуникаций Украины, который на 30 сентября 2026 года обслуживал около 21,7 млн ​​абонентов мобильной и более 1,3 млн абонентов фиксированной связи.

Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, включая 4G, Big Data, облачные решения, сервисы для киберзащиты, цифровое телевидение и т.д. ЧАО "Киевстар" полностью принадлежит Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акции которой торгуются на американской фондовой бирже Nasdaq.

Киевстар помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и за последние три года компания направила более 5,8 млрд грн в поддержку Сил обороны, абонентов и реализацию социальных проектов. ЧАО "Киевстар" работает в Украине уже 28 лет и признано крупнейшим налогоплательщиком на рынке электронных коммуникаций, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

Ранее мы также писали, как технологии Киевстар помогают бизнесу во время блекаутов и обстрелов.

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