За работу в мошеннических "офисах" - 10 лет тюрьмы: в Украине начал действовать закон

В Украине заработали более суровые наказания за деятельность мошеннических колл-центров. Отныне за участие в таких "офисах", предоставление им помещений, связи или привлечение работников грозит до 10 лет заключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киберполицию.
В Украине вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, регламентирующие ответственность за создание, деятельность и содействие работе мошеннических колл-центров.
За осознанное участие в работе такого "офиса" предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Правоохранители отмечают, что наказание ждет не только непосредственных работников, но и сознательно помогающего организовывать процесс. Речь идет о сдаче помещений в аренду, обеспечении оборудованием, связью или другими необходимыми услугами.
Отдельное наказание предусмотрено за умышленное привлечение людей к работе в мошеннических структурах, в частности, за поиск и найм персонала.
За такие действия грозит до 5 лет лишения свободы. Если же нарушение совершено повторно, срок наказания возрастает до 10 лет.
В то же время, закон предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности для отдельных участников или лиц, способствовавших мошенникам.
Для этого необходимо добровольно уведомить правоохранителей о деятельности группы и активно содействовать ее разоблачению. Главное условие - сделать это нужно еще до вручения сообщения о подозрении.
Напомним, Рада приняла закон, усиливающий уголовную ответственность за мошенничество, совершенное через колл-центры, а также незаконное завладение персональными данными украинцев.
Впоследствии закон подписал президент Владимир Зеленский. По его словам, наказание за деятельность незаконных колл-центров должно быть жестким.