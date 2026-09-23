За работу в мошеннических "офисах" - 10 лет тюрьмы: в Украине начал действовать закон

В Украине вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, регламентирующие ответственность за создание, деятельность и содействие работе мошеннических колл-центров.

За осознанное участие в работе такого "офиса" предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители отмечают, что наказание ждет не только непосредственных работников, но и сознательно помогающего организовывать процесс. Речь идет о сдаче помещений в аренду, обеспечении оборудованием, связью или другими необходимыми услугами.

Ответственность за поиск работников

Отдельное наказание предусмотрено за умышленное привлечение людей к работе в мошеннических структурах, в частности, за поиск и найм персонала.

За такие действия грозит до 5 лет лишения свободы. Если же нарушение совершено повторно, срок наказания возрастает до 10 лет.

В то же время, закон предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности для отдельных участников или лиц, способствовавших мошенникам.

Для этого необходимо добровольно уведомить правоохранителей о деятельности группы и активно содействовать ее разоблачению. Главное условие - сделать это нужно еще до вручения сообщения о подозрении.