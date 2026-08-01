ua en ru
Сб, 01 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Работу за границей зачислят в стаж: как подтвердить годы

06:30 01.08.2026 Сб
4 мин
Теперь можно относить годы работы за границей в стаж, но только при определенных условиях
aimg Елена Чупровская
Работу за границей зачислят в стаж: как подтвердить годы Фото: Какие документы помогут подтвердить стаж, приобретенный за границей (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинцы, годами работавшие за границей, могут отнести эти годы в пенсионный стаж в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на постановление Кабинета Министров №562 от 16 мая 2025 года.

Главное

  • Легализация: часть документов нуждается в апостиле или консульском удостоверении и нотариальном переводе.
  • Документы: требуется официальное подтверждение из страны трудоустройства - выписка, справка или данные об уплате взносов.
  • Что влияет: заграничный стаж дает право на выход на пенсию, но не изменяет размер выплат.
  • Новый порядок: Кабмин разрешил относить иностранный стаж к пенсии даже без соглашения между странами.

Почему изменили правила

До последнего времени украинцы, официально работавшие за границей и платившие взносы в местную систему соцстрахования, часто не могли использовать эти годы для пенсии в Украине.

Причина проста - между государствами не было двустороннего соглашения.

Ситуация изменилась в июне 2024 года, когда в Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" добавили статьи 24-1 и 26-1. Они позволили засчитывать отдельные периоды заграничной работы даже без международного договора.

Для чего учитывают иностранный стаж

Годы, отработанные за границей, влияют не на размер пенсии, а на право ее получить. То есть они помогают набрать минимальное количество лет стажа, необходимое для выхода на пенсию в 60 лет.

Пример: у человека 25 лет стажа в Украине и еще 7 лет официальной работы за рубежом. После подтверждения этих семи лет общий стаж станет 32 года - и человек получит право на пенсию.

Размер самой пенсии рассчитают только по взносам, уплаченным в украинскую систему.

Исключение - если с конкретной страной есть международный договор с другим порядком расчета выплат.

Какие периоды могут отнести

Закон различает две категории государств:

  • страны, с которыми у Украины есть соглашения о социальном или пенсионном обеспечении - здесь действуют условия самого соглашения
  • страны без таких соглашений - именно для них и заработал новый правительственный механизм

Есть и ограничения. Не засчитают периоды службы в силовых структурах государства-агрессора или работы в незаконных органах власти на оккупированных территориях после 19 февраля 2014 года.

Как подтвердить стаж, приобретенный за границей

Самого факта работы в другой стране недостаточно – его нужно документально подтвердить. Сначала следует получить официальный документ в государстве трудоустройства: выписку из реестра, справку или подтверждение уплаты страховых взносов.

Форма документа зависит от страны. В Германии его издает Deutsche Rentenversicherung, в Италии - Национальный институт социального обеспечения INPS.

Если человек находится в Украине и не может обратиться за границу самостоятельно, следует идти в территориальный орган Пенсионного фонда. Он может направить запрос через Министерство иностранных дел, но это занимает гораздо больше времени.

Поэтому в Минсоцполитики советуют начинать оформление документов за полгода до пенсионного возраста.

Какие документы могут потребоваться

Иногда у иностранного пенсионного органа нет полной информации о трудовой деятельности человека - особенно если речь идет о периоде до появления электронных реестров. В таком случае может потребоваться:

  • трудовые договоры
  • справки от работодателя
  • расчетные листки по зарплате
  • декларации о доходах
  • документы об уплате социальных взносов
  • другие официальные бумаги, подтверждающие трудоустройство

Окончательный список определяет пенсионный орган страны, где человек работал.

Нужна легализация документов

Не все зарубежные справки можно сразу подавать в Пенсионный фонд Украины - часть из них нуждается в дополнительном удостоверении.

Без легализации или апостиля документы принимаются, если между Украиной и государством действует соглашение о правовой помощи. Это, в частности, Польша, Чехия, Литва, Эстония, Болгария, Молдова, Румыния, Сербия, Черногория и Северная Македония.

Для стран СНГ действует отдельный порядок – на время военного положения и еще полгода после его завершения. Если документ издан в стране-участнице Гаагской конвенции 1961 г., обычно достаточно апостиля. В остальных случаях необходима консульская легализация.

Документы на иностранный язык нужно перевести на украинский и нотариально заверить перевод. После этого полный пакет подают в Пенсионный фонд для рассмотрения.

Раньше речь шла о том, кто и как может подтвердить трудовой стаж без трудовой книги.

Адвокат объясняла, что Пенсионный фонд не принимает нотариальные показания свидетелей, выехавших за границу, а доказать стаж можно через суд или архивные справки.

Тем временем мы рассказывали, какие прибавки к пенсии можно получать одновременно .

Речь шла о возрастных доплатах, надбавке за сверхурочный стаж и государственных гарантиях минимального размера пенсии.

Как сообщало РБК-Украина, со 2 августа 2026 года в Украине изменяются правила назначения пенсий.

Упростили сбор документов, а часть периодов работы относят к стажу даже без уплаты взносов работодателем.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Пенсии Пенсионный возраст
Новости
Россия убила баллистикой трех человек в Киеве, еще пятеро пострадали
Россия убила баллистикой трех человек в Киеве, еще пятеро пострадали
Аналитика
Купить турникет – мало: что нужно знать о домедицинской помощи и куда пойти учиться
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Купить турникет – мало: что нужно знать о домедицинской помощи и куда пойти учиться