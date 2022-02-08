Роботів Boston Dynamics використали для реклами пива
Роботи компанії Boston Dynamics знялися у рекламі пива. Її транслюватимуть під час Супербоулу, який розпочнеться вже у ніч з 13 по 14 лютого.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Mashable.
У рекламі можна побачити як жовтий чотирилапий робот вживає спиртний напій. Тим часом у штаб-квартирі Boston Dynamics розпочалась вечірка під час якої робопес приєднується до команди інших роботів та охоронців.
Однак, під час Супербоулу буде транслюватися скорочена реклама з меншою кількістю жартів.
Зокрема, участь у зйомці взяв й засновник компанії Boston Dynamics Марк Райберт. Він з’являється у самому кінці реклами, дивуючись поведінці роботів та охоронців.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Boston Dynamics випустила оновлення для свого робопса Spot, яке робить його менш залежним від людини.
Також компанія демонструвала гімнастичні трюки своїх роботів у відео.