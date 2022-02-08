Роботов Boston Dynamics использовали для рекламы пива

Работы компании Boston Dynamics снялись в рекламе пива. Ее будут транслировать во время Супербоула, который начнется уже в ночь с 13 по 14 февраля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Mashable .

В рекламе можно увидеть как желтый четвероногий робот употребляет спиртной напиток. Тем временем в штаб-квартире Boston Dynamics началась вечеринка во время которой робопес присоединяется к команде других роботов и охранников.

Однако, во время Супербоула будет транслироваться сокращенная реклама с меньшим количеством шуток.

В частности, участие в съемке принял и основатель компании Boston Dynamics Марк Райберт. Он появляется в самом конце рекламы, удивляясь поведению роботов и охранников.