ru ua
Вт, 08 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Роботов Boston Dynamics использовали для рекламы пива

Новина українською →
Вторник 08 февраля 2022 11:12
Роботов Boston Dynamics использовали для рекламы пива Фото: роботов Boston Dynamics использовали для рекламы пива (twitter.com/BostonDynamics)
Автор: Сергей Пышкин

Работы компании Boston Dynamics снялись в рекламе пива. Ее будут транслировать во время Супербоула, который начнется уже в ночь с 13 по 14 февраля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Mashable.

В рекламе можно увидеть как желтый четвероногий робот употребляет спиртной напиток. Тем временем в штаб-квартире Boston Dynamics началась вечеринка во время которой робопес присоединяется к команде других роботов и охранников.

Однако, во время Супербоула будет транслироваться сокращенная реклама с меньшим количеством шуток.

В частности, участие в съемке принял и основатель компании Boston Dynamics Марк Райберт. Он появляется в самом конце рекламы, удивляясь поведению роботов и охранников.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Boston Dynamics выпустила обновление для своего робопса Spot, которое делает его менее зависимым от человека.

Также компания демонстрировала гимнастические трюки своих роботов в видео.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерам
Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерам
DAILY
Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка