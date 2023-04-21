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Работодателям грозят штрафы до 8 500 гривен за сотрудника без военного билета

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Украина, Пятница 21 апреля 2023 09:50
Работодателям грозят штрафы до 8 500 гривен за сотрудника без военного билета Фото: работодателям грозит штраф (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Александр Белоус

Предприятия, которые нанимают на работу работников без военно-учетного документа или учебные заведения, нарушающие соответствующие требования, могут быть оштрафованы.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал Антон Маринич, ведущий юрисконсульт компании Nota Group.

"Размер штрафа во время действия военного положения составляет от 5100 грн до 8500 грн", - сказал он.

По его словам, как при принятии на работу, так и при поступлении на обучение обязательным условием является пребывание кандидата или абитуриента на военном учете. При этом обязательно должен предъявляться один из военно-учетных документов. Такими документами являются:

  • удостоверение о приписке (приписное свидетельство) - для призывников;
  • военный билет или временное удостоверение военнообязанного - для военнообязанных;
  • военный билет - для резервистов.

"В начале 2023 года добавилась возможность предъявить такой документ в электронной форме - с использованием мобильного приложения "Дія", но эта функция еще в работе. Военно-учетные документы появятся в этом приложении в будущем", - сообщил юрист.

Ранее начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП полковник Александр Коновалов заявил, что принимать на работу или зачислять на обучение военнообязанного можно только после подтверждения того, что он состоит на военном учете. При этом такой нормы нет в случае женитьбы или лечения.

Напомним, в Минобороны в 2019 году заявили, что документооборот в ведомстве будет переведен в электронную форму, в частности, появится электронный военный билет.

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