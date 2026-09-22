Работы останавливали на 1,5 месяца: в КГГА заявили о рисках для отопления Теремков из-за протестов

Строительство теплотрассы на Теремках останавливалось на полтора месяца, чтобы согласовать с активистами проект с сохранением деревьев. Теперь работы нужно завершить в критично сжатые сроки, чтобы жители микрорайона не остались зимой без тепла.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг и. о. первого заместителя КГГА Петра Пантелеева.
Он рассказал, что работы по строительству теплотрассы на Теремках вынуждены были остановить на полтора месяца, в ходе которых было проведено около 10 различных встреч открытого формата. Во время встреч искали альтернативные варианты и привлекали ученых и экспертов.
"Однако ситуация на Теремках не трогается в сторону конструктива. Запрос, который звучал со стороны общины в начале о сохранении деревьев, выполнен. Проект был оптимизирован именно для сохранения зеленых насаждений. И если для продолжения реализации проекта планировалось удалить до 200 деревьев, то сейчас это 5-10 деревьев, не больше." Пантелеев.
Он добавил, что "Киевтеплоэнерго" должно продолжать работы, поскольку сроки для завершения строительства критически сжаты, а почти 2 месяца уже были потеряны.
Первый заместитель главы КГГА сообщил, что в настоящее время реализуется оптимизированный проект теплотрассы, согласованный с жителями, предусматривающий сохранение почти всех зеленых насаждений, на чем настаивал общественный актив.
С момента возобновления работ ни одна зеленая насаждение не пострадала. А дальнейшая блокировка проекта рискует оставить микрорайон без резервного тепла этой зимой.
"Мы должны учитывать интересы жителей, ожидающих стабильного теплоснабжения зимой. В прошлом отопительном сезоне на Теремках были серьезные проблемы с отоплением: после массированных обстрелов люди долгое время оставались без тепла. Поэтому завершить эти работы к началу отопительного сезона крайне важно", - подчеркнул Пантелеев.
Он также добавил, что КП "Киевтеплоэнерго" реализует на Теремках проект резервного теплоснабжения почти до 200 жилых домов и других зданий.
Проект прошел государственную экспертизу и является одной из мер плана энергостойкости. Он не связан ни с каким-либо коммерческим проектом или строительством.
Также Первый заместитель главы КГГА сообщил, что правоохранительные органы и КО "Муниципальная охрана" работают на месте, чтобы обеспечить общественный порядок на строительной площадке, где речь идет о повышенных требованиях безопасности.
"Мы готовы отвечать и детально аргументировать проект, впрочем, рассчитываем на конструктивный подход и со стороны актива жильцов", - резюмировал он.
Как мы писали ранее, в Киеве строится новая теплотрасса для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2 , которая должна обеспечить резервное теплоснабжение более 200 тысяч жителей Голосеевского района в случае повреждения ТЭЦ-5.
После консультаций с экспертами, проект строительства теплотрассы был изменен так, чтобы сохранить большинство зеленых насаждений.