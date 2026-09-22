Работы останавливали на 1,5 месяца: в КГГА заявили о рисках для отопления Теремков из-за протестов

Строительство останавливали на полтора месяца

Он рассказал, что работы по строительству теплотрассы на Теремках вынуждены были остановить на полтора месяца, в ходе которых было проведено около 10 различных встреч открытого формата. Во время встреч искали альтернативные варианты и привлекали ученых и экспертов.

"Однако ситуация на Теремках не трогается в сторону конструктива. Запрос, который звучал со стороны общины в начале о сохранении деревьев, выполнен. Проект был оптимизирован именно для сохранения зеленых насаждений. И если для продолжения реализации проекта планировалось удалить до 200 деревьев, то сейчас это 5-10 деревьев, не больше." Пантелеев.

Он добавил, что "Киевтеплоэнерго" должно продолжать работы, поскольку сроки для завершения строительства критически сжаты, а почти 2 месяца уже были потеряны.

Первый заместитель главы КГГА сообщил, что в настоящее время реализуется оптимизированный проект теплотрассы, согласованный с жителями, предусматривающий сохранение почти всех зеленых насаждений, на чем настаивал общественный актив.

Отопление зимой под угрозой

С момента возобновления работ ни одна зеленая насаждение не пострадала. А дальнейшая блокировка проекта рискует оставить микрорайон без резервного тепла этой зимой.

"Мы должны учитывать интересы жителей, ожидающих стабильного теплоснабжения зимой. В прошлом отопительном сезоне на Теремках были серьезные проблемы с отоплением: после массированных обстрелов люди долгое время оставались без тепла. Поэтому завершить эти работы к началу отопительного сезона крайне важно", - подчеркнул Пантелеев.

Он также добавил, что КП "Киевтеплоэнерго" реализует на Теремках проект резервного теплоснабжения почти до 200 жилых домов и других зданий.

Проект прошел государственную экспертизу и является одной из мер плана энергостойкости. Он не связан ни с каким-либо коммерческим проектом или строительством.

Также Первый заместитель главы КГГА сообщил, что правоохранительные органы и КО "Муниципальная охрана" работают на месте, чтобы обеспечить общественный порядок на строительной площадке, где речь идет о повышенных требованиях безопасности.

"Мы готовы отвечать и детально аргументировать проект, впрочем, рассчитываем на конструктивный подход и со стороны актива жильцов", - резюмировал он.