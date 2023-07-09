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Киевляне могут платить за коммуналку по-новому

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Киев, Воскресенье 09 июля 2023 15:08
Киевляне могут платить за коммуналку по-новому Фото: киевляне могут платить за коммуналку по-новому (Юля Червинская, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В приложении "Киев Цифровой" появился сервис по оплате коммунальных услуг в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Сообщается, что благодаря обратной связи пользователей в приложение добавили возможность оплачивать коммунальные услуги. Там же можно хранить квитанции и подавать показатели счетчиков.

"Вы просили - мы сделали. В Цифровом теперь можно оплачивать коммунальные услуги. Все удобно и просто. Пользуйтесь и берегите свое время", - отметил руководитель цифровой трансформации Киева Петр Оленич.

Сообщается, что обновленный "Киев Цифровой" уже доступен для загрузки в App Store и Google Play.

Электронные счета

Жители Киева смогут отказаться от бумажных счетов на оплату жилищно-коммунальных услуг, ведь с 10 июля будет доступна возможность пользоваться только электронными версиями.

РБК-Украина объяснило процедуру отказа от бумажного счета-сообщения.

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