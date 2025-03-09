В работе Visa и Mastercard фиксируют сбой: что известно

В частности, в "ПриватБанке" сообщили о сложностях при проведении некоторых операций.

"Сейчас могут наблюдаться сложности при проведении некоторых операций. Специалисты уже занимаются устранением трудностей, приносим извинения за временные неудобства! - отмечают в финучреждении.

Так, пользователи жалуются на проблемы с оплатой. Также не проходит оплата через Apple Pay и Google Pay.

Также сообщают о сбое в работе грузинских банков.

"У многих пользователей не проходят карты в торговых центрах и магазинах. Также не проходит оплата через Apple Pay и Google Pay. Учитывайте это сегодня и берите с собой наличные", - пишут в грузинском сегменте соцсетей.

Также есть сообщения, что сбой произошел на уровне VISA и Mastercard не только в Украине и Грузии, но и в других странах.