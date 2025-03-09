В работе Visa и Mastercard фиксируют сбой: что известно

В работе Visa и Mastercard фиксируют сбой 9 марта. В частности, проблемы возникли не только в Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщения в соцсетях.
В частности, в "ПриватБанке" сообщили о сложностях при проведении некоторых операций.
"Сейчас могут наблюдаться сложности при проведении некоторых операций. Специалисты уже занимаются устранением трудностей, приносим извинения за временные неудобства! - отмечают в финучреждении.
Так, пользователи жалуются на проблемы с оплатой. Также не проходит оплата через Apple Pay и Google Pay.
Также сообщают о сбое в работе грузинских банков.
"У многих пользователей не проходят карты в торговых центрах и магазинах. Также не проходит оплата через Apple Pay и Google Pay. Учитывайте это сегодня и берите с собой наличные", - пишут в грузинском сегменте соцсетей.
Также есть сообщения, что сбой произошел на уровне VISA и Mastercard не только в Украине и Грузии, но и в других странах.
Напомним, в июле прошлого года по всему миру наблюдался глобальный IT-сбой, связанный с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows. Из-за чего возникли проблемы в работе банков, аэропортов, "легла" Лондонская биржа и не только.
Что касется Украины, то произошел сбой в работе "Новой почты" 20 февраля. Не работали ни сайт, ни приложение.
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