В работе правительства США может случиться новый "шатдаун", - Трамп

Президент выразил пессимизм касательно того, что обе политсилы смогут достичь соглашения, для чего требуется 60 голосов в Сенате.

У республиканцев в верхней палате 53 места. Это означает, что по меньшей мере семь демократов должны поддержать проект финансирования для дальнейшей работы правительства.

"Мы продолжим говорить с демократами, но я думаю, что вполне возможно произойдет "шатдаун" на определенный период времени. И мы позаботимся об армии. Мы позаботимся о социальном обеспечении. Мы позаботимся о тех вещах, о которых мы должны позаботиться, - сказал Трамп.

По его словам, "многие вещи, за которые соревнуются демократы, ... не смогут быть профинансированы. Поэтому мы будем наблюдать и смотреть, как мы справимся с этим".

Президент выразил сомнение в способности республиканцев договориться с демократами, которые настаивали на продолжении субсидий на здравоохранение и восстановлении финансирования в рамках соглашения госпрограммы здравоохранения Medicaid.

"Я не знаю, можно ли заключить соглашение с этими людьми. Я думаю, эти люди сумасшедшие", - сказал президент.

Трамп поблагодарил сенатора-демократа Джона Федермана, который выступил против перспективы правительственного "шатдауна".

"Он хочет сохранить страну открытой. Мы как страна делаем такие большие успехи", - сказал Трамп.

Риск правительственного "шатдауна" в США

"Шатдаун" - это ситуация, когда часть американского правительства вынужденно приостанавливает работу из-за отсутствия утвержденного финансирования на определенный период.

В пятницу, 19 сентября, фракция республиканцев в Палате представителей одобрила краткосрочный пакет финансирования правительства во избежание приостановления его работы в конце месяца. Законопроект был подготовлен республиканцами без участия демократов.

Однако через несколько часов демократы в Сенате заблокировали утвержденный Палатой законопроект.

Республиканцы также провалили альтернативное предложение, которое откладывало дедлайн до 31 октября, что также увеличило вероятность "шатдауна".

Республиканцы раскритиковали предложение демократов, предусматривающее финансирование объемом 1,5 трлн долларов. По их мнению, этот проект является нереалистичным к практическому выполнению и не получит подписи Трампа.