В работе Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой в субботу вечером, 24 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.
Чаще всего пользователи жаловались на сбои при работе приложения. Таких жалоб было 51% от числа всех полученных.
Также пользователи жаловались на проблемы при отправке сообщений (7%) и на проблемы с подключением к серверу (31%).
Напомним, ранее в Telegram сообщили, что злоумышленники могут получить доступ к камере и микрофону пользователей приложения на устройствах с операционной системой macOS.
Ранее стало известно, что в Бразилии суд запретил использовать Telegram после того, как соцсеть отказалась предоставлять властям страны данные о пользователях.
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