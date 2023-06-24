RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В работе Telegram произошел сбой

Фото: В работе Telegram произошел сбой (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В работе мессенджера Telegram произошел сбой в субботу вечером, 24 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

Чаще всего пользователи жаловались на сбои при работе приложения. Таких жалоб было 51% от числа всех полученных.

Также пользователи жаловались на проблемы при отправке сообщений (7%) и на проблемы с подключением к серверу (31%).

Напомним, ранее в Telegram сообщили, что злоумышленники могут получить доступ к камере и микрофону пользователей приложения на устройствах с операционной системой macOS.

Ранее стало известно, что в Бразилии суд запретил использовать Telegram после того, как соцсеть отказалась предоставлять властям страны данные о пользователях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Telegram