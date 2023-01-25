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В работе сервисов Microsoft произошел масштабный сбой: продолжается расследование

Фото: Microsoft признала масштабный сбой в своей сети (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

В работе сервисов Microsoft произошел масштабный сбой. Тысячи жалоб поступило на работу Teams и Outlook.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает издание, клиенты сообщили о трудностях во многих регионах, начиная с 7:05 утра в Лондоне. Впоследствии Downdetector зафиксировал тысячи пользователей, сообщивших о проблемах с Outlook, Microsoft 365 и XBox Live в среду, 25 января, утром. Сайт обнаружил 4132 случая, когда люди жаловались на сбои в работе Outlook в Великобритании, и 1971 жалоба поступила на сбои в работе Microsoft Teams, а также инструментов электронной почты и видеоконференций. Кроме того, пострадали SharePoint Online, OneDrive for Business и Microsoft Graph.

Сообщения о сбоях также резко возросли в Австралии, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратах. Согласно странице состояния облачных вычислений Azure, проблемы с сетью, казалось, касались каждого региона в течение почти трех часов.

Во время сбоя большинство пользователей не могли обмениваться сообщениями, подключаться к вызовам или использовать какие-либо функции приложения Teams. Многие пользователи отправились в Twitter, чтобы поделиться новостями о сбоях в работе службы, при этом #MicrosoftTeams стал популярным хештегом на сайте социальной сети.

По информации Bloomberg, компания заявила, что проблемы возникли из-за недавнего изменения конфигурации сети, и Microsoft уже приняла меры, чтобы отменить изменения. К тому же корпорация Microsoft начала расследование.

"Мы выявили потенциальную проблему с сетью и проверяем данные телеметрии, чтобы определить следующие шаги по устранению неисправностей", - говорится в сообщении Microsoft.

Недавно РБК-Украина сообщало, что гендиректор Microsoft Сатья Наделла заявил на форуме в Давосе, что кибербезопасность можно построить только по принципу "нулевого доверия".

Напомним, что РБК-Украина еще в ноябре прошлого года сообщало, что Microsoft продлила бесплатную технологическую поддержку Украины на 2023 год. Она стала одной из первых компаний, еще в начале марта переставших продавать свои товары и услуги на территории РФ. Кроме того, компания предоставила более 400 млн долларов в поддержку Украины.

Добавим, мы писали, что именно Microsoft предупредила Украину о том, что Россия намерена активизировать кибератаки против Украины, направив их на критически важную инфраструктуру и подрыв доверия к власти, чтобы воспрепятствовать военной и гуманитарной поддержке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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