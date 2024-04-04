В работе сервисов Apple произошел масштабный сбой

Во многих странах мира зафиксированы проблемы в работе главных сервисов компании Apple.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

В частности, не работают Apple Music, Fitness+, TV, Arcade, Podcast и App Store.

Напомним, вечером в среду, 3 апреля, произошел сбой в работе мессенджера WhatsApp. Также проблемы наблюдались в работе соцсетей Facebook и Instagram.

5 марта произошел масштабный сбой в работе Facebook и Instagram. Также не работал Messenger. Пользователи жаловались на проблемы со входом в соцсети.

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