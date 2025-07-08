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Работы в коридорах и зарплата от 5 тысяч евро: что больше всего поражает в больницах Швеции

Вторник 08 июля 2025 16:39
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Работы в коридорах и зарплата от 5 тысяч евро: что больше всего поражает в больницах Швеции Чем медицина Швеции отличается от украинской (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Модель медицины Швеции существенно отличается от украинской. В ней, в частности, пациент стоит на первом месте, а обеспеченность и постоянное развитие медицинского персонала является залогом успеха.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали украинские врачи, которые побывали на стажировке в Швеции.

Больница как среда заботы

В Швеции больница начинает лечить еще до того, как пациент попадает к врачу. Пространство здесь - часть терапии.

Медицинские учреждения проектируют при участии пациентов, врачей, архитекторов и психологов: светлые залы ожидания, внутренние дворики, семейные комнаты с кухнями, тишина и естественный свет, которые снижают тревожность. В некоторых больницах - отдельные апартаменты для родственников пациента.

Роботы в коридорах и самокаты для врачей

В шведских медучреждениях работа автоматизирована: стерильное белье, инструменты и лекарства транспортируют роботизированные тележки, что снижает риски инфекций и уменьшает нагрузку на персонал.

Врачи передвигаются между корпусами на электросамокатах с отсеками для медицинских материалов. А некоторые медицинские кластеры имеют даже собственные вертолеты для экстренной помощи.

Работы в коридорах и зарплата от 5 тысяч евро: что больше всего поражает в больницах Швеции

В больницах Швеции в коридорах ездят роботы (фото предоставлено пресс-службой)

Пациент - партнер

Шведская система здравоохранения интегрирует пациента в процесс принятия решений. В стране действуют пациентские советы, в которые входят представители уязвимых групп.

Их мнение учитывается при планировании медицинских услуг, изменениях графиков работы больниц или открытии новых отделений.

Первичка - превыше всего

Более 80% всех обращений в Швеции решают на уровне семейных врачей. Госпитализация - это крайний вариант. Первичное звено должно быть не просто квалифицированным, но и доброжелательным и доступным.

Работы в коридорах и зарплата от 5 тысяч евро: что больше всего поражает в больницах Швеции

Украинские врачи на стажировке в Швеции (фото предоставлено пресс-службой)

Прозрачное финансирование и честные зарплаты

Медицинская система финансируется за счет налогов. Пациент платит фиксированную сумму (10-30 евро) за прием, но после расходов в 120 евро все услуги бесплатны.

При этом вознаграждаются не услуги, а результаты: медучреждения получают средства за достижение конкретных медицинских целей.

Врачи зарабатывают от 5 000 до 7 000 евро, медсестры - около 3 000. Надбавки начисляются за наставничество, качество и участие в трансформациях. Постоянное обучение - обязанность каждого.

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