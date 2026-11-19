Кабмин до конца текущей недели финализует постановление, которое продлит возможность работы предприятий во время "желтого" уровня воздушной тревоги и смягчит требования о наличии собственных укрытий для малого бизнеса.

Об этом во время заседания Совета по вопросам поддержки предпринимательства при президенте Украины сообщил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОП .

Новые правила работы и требования к укрытиям

Во время заседания Совета с участием чиновников, народных депутатов и предпринимателей бизнес поднял вопрос о непрерывности работы во время "желтого" уровня воздушной тревоги и обустройстве защитных сооружений.

По словам министра экономики и окружающей среды Александра Кравченко, соответствующее правительственное постановление финализуют уже на этой неделе. Документ не только сохранит право работать во время "желтой" тревоги, но и ослабит требования к предпринимателям по укрытиям.

Одним из вариантов урегулирования этого вопроса является разрешение использовать укрытия, расположенные в радиусе 200-300 метров от объекта. Это позволит отменить обязательное требование по обустройству полноценного укрытия для малого бизнеса.

Потери производства и льготные кредиты

Александр Кравченко также сообщил, что из-за российских обстрелов разрушения производственных возможностей Украины оцениваются в около 10 миллиардов долларов.

Для восстановления предприятий Кабмин предусмотрел программу льготного кредитования в объеме до 1 миллиарда гривен. В настоящее время бизнес уже подал более 200 заявок, а банки начнут выдавать первые кредиты в конце ноября.